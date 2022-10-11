بكيرات : الاحتلال يستغل الأعياد ويحاول إثبات أنه قادر على تغير المشهد بالأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:43 ص
11 أكتوبر 2022
ناجح بكيرات
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أكد ناجح بكيرات رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، اليوم الثلاثاء 11/10/2022 ، أن الاحتلال يستغل الأعياد ويحاول إثبات أنه قادر على تغير المشهد بالأقصى المبارك ، مشدداً على أنه لولا وجود القوات الخاصة وتقليل أعداد المرابطين ومنع دخول ما فوق ال 50 للأقصى ما نجح المستوطنون من اقتحام باحاته.

وأوضح بكيرات خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى ، "لا يعني أن الاحتلال بخطواته العدوانية تجاه الأقصى بأن القدس والأقصى أصبح له، فهذا وجود طارئ  نتيجة أن الأمة كانت في مرحلة ضعف.

وقال ، رغم كل محاولات القمع للمقدسيين وإبعادهم إلا أنهم تحدوا وأثبتوا أنهم لا يتخلوا عن حماية المقدسات ونسجل شكرنا وتقديرنا لهم ، معتبراً أن الصراع قديما وحديثا لم ينته إلا بانتهاء الاحتلال ولا يمكن إنهاء هذا الصراع إلا بانتهاء الاحتلال.

 

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