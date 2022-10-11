روسيا: استهدفنا مواقع قيادة عسكريّة بأوكرانيا

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، مساء أمس، أن قوات بلاده استهدفت، مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في بيان له:" إن ضرب الأهداف المذكورة في أوكرانيا، تم بواسطة أسلحة حساسة طويلة المدى، مؤكداً أنه تم تحقيق هدف الضربة حيث أصيبت كل المواقع التي حددت".

وأشار المتحدث الروسي إلى أن قوات بلاده صدت هجوما للجيش الأوكراني في منطقة "كوبيانسك"، وأوقعت أكثر من 40 قتيل في صفوفه، إلى جانب تدمير 5 دبابات، و4 مدرعات وأكثر من 15 مركبة.

وتابع كوناشينكوف:" أنه منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، تم تدمير 318 طائرة، و159 مروحية، و2188 طائرة بدون طيار، و379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5604 دبابات ومدرعات، و866 راجمة صواريخ و3462 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6463 مركبة عسكرية خاصة".

جدير ذكره أنه تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يندد بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، بعد ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا دانتها الأمم المتحدة والدول الغربية.