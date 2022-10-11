لبنان والاحتلال يوافقان على مسودة نهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

عبر لبنان والاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء11/10/2022 ، عن رضاهما عن المسودة النهائية لاتفاق لترسيم الحدود البحرية التي سلمها الوسيط الأمريكي.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الثلاثاء، إن تل أبيب راضية عن المسودة النهائية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

في المقابل، عبّر لبنان أيضا عن رضاه بخصوص المسودة النهائية، مؤكدا أنها أخذت بملاحظاته.

وقال كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تفي بجميع متطلبات لبنان، ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" يائير لابيد، رفض الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق، ولكن بعد إرسال ملاحظات البلدين، أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية ليصل إلى الاتفاق الحالي.

والنزاع بين الجانبين على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود عبر وسيطها عاموس هوشستين.