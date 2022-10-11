أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11-10- 2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في السعودية، وبشكل دائم نقدم العديد من أسعار العملات والمعادن الثمينة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في السودان والتي تهم شريحة كبيرة منهم وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج الذين يبحثون باستمرار عن التغيير الذي يطرأ على أسعارها، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11-10- 2022، لمعرفة كافة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في السعودية

وشهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعاً بالتعاملات الصباحية في الأسواق، صباح اليوم الثلاثاء 11 -10- 2022.

سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 203.95 ريال (54.26 دولار) مقابل 204.98 ريال في إغلاق أمس، بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 178.46 ريال (47.48 دولار) مقابل 179.36 ريال بنهاية تعاملات الأمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 152.97 ريال (40.70 دولار)، مقابل 153.74 ريال في ختام تداولات أمس.

سعر الجنيه والأوقية الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بالتعاملات صباح اليوم، حوالي 1428 ريالا (379.83 دولار) . كما بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) اليوم نحو 6343 ريالا (1688 دولارا).





أسعار الذهب عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب في بداية التداولات اليوم، لتفقد أكثر من 7 دولارات في المعاملات الفورية.