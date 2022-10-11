أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022 –انخفاض متواصل



تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022 ، انخفاضاً بعد ارتفاع كبير على سعر صرفه خلال الاسبوع الماضي بعد رفع البنك الامريكي لسعر الفائدة ليعود للانخفاض مجدداً خلال الاسبوع الجاري ، حيث شهد بالأمس واليوم انخفاضاً حيث بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً ، إلى 34.6 دينار، و33.1 دينار للشراء، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تتابع أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022

سعر الذهب من عيار 24 قيراط انخفض إلى دينار،40.7 دينار بينما انخفض سعر الشراء إلى 37.9 دينار، أيضا انخفض سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.9، و27.9 دينار للشراء، لتبقى فرص الاردنيين هذه الايام لشراء الذهب كبيرة وخاصة ان الارتفاع يساعد المواطنين على الشراء





أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.93 دينار $53.49

سعر الذهب عيار 22 34.77 دينار $49.03

اسعار الذهب عيار 21 33.19 دينار $46.81

اسعار الذهب عيار 18 28.45 دينار $40.12

سعر الذهب عيار 14 22.12 دينار $31.20

سعر الذهب عيار 12 18.96 دينار $26.75

اسعار أوقية الذهب 1,180 دينار $1,664

اسعار جنيه الذهب 265.49 دينار $374.45

اسعار كيلو الذهب 37,926 دينار $53,492

انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 أكتوبر 38.07 33.31 28.55 22.21 19.04

9 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

8 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

7 أكتوبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

6 أكتوبر 39.10 34.22 29.33 22.81 19.55

5 أكتوبر 39.16 34.26 29.37 22.84 19.58

4 أكتوبر 39.34 34.43 29.51 22.95 19.67

3 أكتوبر 38.82 33.97 29.12 22.65 19.41

2 أكتوبر 37.89 33.15 28.42 22.10 18.94

1 أكتوبر 37.89 33.16 28.42 22.10 18.95