أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022 –انخفاض متواصل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:44 ص
11 أكتوبر 2022
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تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022 ، انخفاضاً بعد ارتفاع كبير على سعر صرفه خلال الاسبوع الماضي بعد رفع البنك الامريكي لسعر الفائدة ليعود للانخفاض مجدداً خلال الاسبوع الجاري ، حيث شهد  بالأمس واليوم انخفاضاً حيث بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً ، إلى 34.6 دينار، و33.1 دينار للشراء، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تتابع أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022

سعر الذهب من عيار 24 قيراط انخفض إلى  دينار،40.7 دينار بينما انخفض سعر الشراء إلى 37.9 دينار، أيضا انخفض سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.9، و27.9 دينار للشراء، لتبقى فرص الاردنيين هذه الايام لشراء الذهب كبيرة وخاصة ان الارتفاع يساعد المواطنين على الشراء

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.93 دينار   $53.49

سعر الذهب عيار 22  34.77 دينار   $49.03

اسعار الذهب عيار 21 33.19 دينار   $46.81

اسعار الذهب عيار 18 28.45 دينار   $40.12

سعر الذهب عيار 14  22.12 دينار   $31.20

سعر الذهب عيار 12  18.96 دينار   $26.75

اسعار أوقية الذهب     1,180 دينار   $1,664

اسعار جنيه الذهب      265.49 دينار $374.45

اسعار كيلو الذهب      37,926 دينار $53,492

انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/10/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

10 أكتوبر     38.07 33.31 28.55 22.21 19.04

9 أكتوبر       38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

8 أكتوبر       38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

7 أكتوبر       38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

6 أكتوبر       39.10 34.22 29.33 22.81 19.55

5 أكتوبر       39.16 34.26 29.37 22.84 19.58

4 أكتوبر       39.34 34.43 29.51 22.95 19.67

3 أكتوبر       38.82 33.97 29.12 22.65 19.41

2 أكتوبر       37.89 33.15 28.42 22.10 18.94

1 أكتوبر       37.89 33.16 28.42 22.10 18.95

 

 

 

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