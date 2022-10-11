اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس فجراً

وقعت فجر اليوم الثلاثاء، 11-10-2022، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين تصدوا لاقتحام مخيم شعفاط المحاصر لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تصدى مقاومون لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم شعفاط في القدس المحتلة.وفي ذات الإطار، أصيب العشرات بجراح متفاوتة وحالات اختناق جراء المواجهات التي اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

ويُشار إلى أنه ما زالت المواجهات مستمرة منذ ساعات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم شعفاط بحوالي 80 آلية عسكرية ومئات من عناصر قوات الأمن والوحدات الخاصة التي وجهت التهديدات للأهالي، فيما تعالت نداءات في المخيم لصد العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع فرض الحصار الشامل على 150 ألف فلسطيني بمناطق في القدس، وكذلك إغلاق حاجز شعفاط وتقييد حركة تنقل الفلسطينيين، في شعفاط وعناتا.

ويخوض مقاومون من كتائب سرايا القدس"كتيبة جنين- كتيبة نابلس- كتيبة طوباس- مجموعات طولكرم- مجموعات قباطية- مجموعات جبع" المنتشرة في الضفة المحتلة اشتباكات يومية مع قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام مدن الضفة المحتلة.

جدير ذكره أنه اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا منذ بدء حصار مخيم شعفاط، حيث تم تمديد اعتقال 4 منهم حتى يوم الأحد المقبل، إذ يتم الاشتباه بضلوعهم المشاركة في عملية إطلاق النار في حاجز شعفاط وتقديم المساعدة للمنفذ.

وكانت أسفرت عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" مساء السبت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين بجراح فيما تكن المنفذ من الانسحاب.