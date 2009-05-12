أوساط عديدة في إسرائيل تعرب عن خيبة أملها من كلمة البابا حول « ضحايا النازية »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أعربت أوساط عديدة في إسرائيل عن خيبة أملها من الكلمة التي ألقاها البابا بنديكتوس السادس عشر أمس في مؤسسة ياد فاشيم لتخليد ما تسمى بـ ذكرى ضحايا المحرقة النازية، واعتبرت هذه الاوساط ان البابا لم يشاطر الشعب اليهودي ألمه بسبب المحرقة ولم يتحدث عن مسؤولية ألمانيا النازية عنها.

وقال رئيس الكنيست الاسرائيلي رؤوفين ريفلين انه مع كل الاحترام للكرسي الرسولي لا يجوز تجاهل حقيقة ان البابا انضم في شبابه الى حركة الشبيبة الهتلرية ثم انخرط في ضفوف الجيش الهتلري الذي شارك في إبادة اليهود. واضاف ريفلين في حديث اذاعي صباح اليوم ان البابا يتحدث وكأنه مؤرخ عن أمور لا يجوز ان تحدث مع انه كان جزءا منها-حسب تعبيره.