الطقس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 2022-10-11، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً معتدلاً عموماً مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. مع المساء يصبح الجو منعشاً في كافة المناطق. بينما في المناطق الجبلية يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء 2022-10-12

إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة سيطرأ اليوم مع جو أقرب للصيفي منه للخريفي نهاراً. لكن الليل سيحمل معه أجواءاً لطيفة ومنعشة الى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يسود جو منعش ولطيف في المناطق السهلية والساحلية والغورية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 2022-10-13

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار تتركز بشكل أساسي على السواحل الفلسطينية، ويسود طقس خريفي خلال النهار وغائم جزئياً الى غائم أحياناً، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر وتصبح الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام وخصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية تنشط أحياناً، والله تعالى أعلم

الجمعة: 2022-10-14

تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة في التأثير على البلاد . وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة تهاراً مع طقس خريفي، ومع فرصة لهطول رذاذ أحياناً. ويسود إعتباراً من ساعات السماء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة إالى بارد في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.