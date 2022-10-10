سعر الدولار في السودان الثلاثاء11 أكتوبر 2022-أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وصعد سعر الدولار اليوم في السودان خلال تداولات اليوم الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في الصرافات بينما تراجع في البنوك التجارية، وشهد الدولار استقرارا في السوق السوداء وسط ترقب لنتائج اجتماعات السودان مع صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 10-16 أكتوبر /تشرين أول الجاري، ووفقا لوسائل الإعلام السودانية يأتي هذا الاجتماع خلال مشاركة السودان في اجتماعاتهما السنوية التي تبدأ اليوم الاثنين، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 11/10/2022م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة والمستمرة عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث التي تواصل البحث عن سعر صرف العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان

وفي مقالنا سعر الدولار في السودان الثلاثاء11 أكتوبر 2022-أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وقالت وزارة المالية السودانية في بيان صادر عنها أن وفد السودان بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم “يُناقش أثناء الاجتماعات العقبات التي تعترض معالجة ديون البلاد وفرص استفادته من مبادرات الإعفاء”.

كما من المقرر أن يبحث الوفد التطوّرات والاصلاحات الاقتصادية في البلاد ومدى احتياجاتها للدعم الفني من قبل المؤسستين.

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سعر الدولار اليوم في السودان

ومن المقرر أيضا أن يعقد وفد السودان لقاءات مشتركة مع كل من مؤسّسات التمويل العربيّة والإقليميّة والدوليّة.

وفي حال نجاح السودان في خفض قيمة ديونه فأن من شأن ذلك أن يدعم اقتصاد البلاد ويخفف الضغوط عليه.

وتوصل السودان لاتفاق إيجابي في مبادرة الهيبك التي تسمح له بإعفاء جزء كبير من ديونه في 29 يونيو/حزيران 2021، وذلك عقب تنفيذه برامج إصلاح اقتصادي قاسية، يتمثل جزء من تلك البرامج رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز.

سعر الدولار اليوم في السودان

وضمن مقالنا سعر الدولار في السودان الثلاثاء11 أكتوبر 2022-أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في البنوك التجارية عند مستوى 577.47 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 578.67 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق وفقا لبيانات بنك السودان المركزي.

على الجانب الاخر ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين هامشيا في صرافات السودان عند مستوى 571.23 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء

وفي السوق السوداء، استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في السودان عند 578 جنيها.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في السودان

وسجل سعر اليورو انخفاضا مقابل الجنيه السوداني في البنوك التجارية ليصل إلى مستوى 562.34 جنيه (متوسط ترجيحي) أما في الصرافات فقد سجل 556.26 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ونزل سعر العملة الأوروبية في السوق السوداء إلى 568 جنيها مقابل 570 جنيهاً، أمس.

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سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر الدولار في السودان الثلاثاء11 أكتوبر 2022-أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم بالسودان 632.52 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و 639.43 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.

فيما ثبت سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى السوق السوداء عند مستوى 710 جنيها.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم

سعر الريال والدرهم والدينارمقابل الجنيه السوداني

واستقر سعر الريال السعودي اليوم عند مستوى 151.98 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و153.64 جنيه (متوسط ترجيحي) في البنوك.

وسجل سعره لدى السوق السوداء نفس سعر تعاملات أمس وهو 153 جنيهاً.

كما بقى سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان عند مستوى 155.49 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و158.59 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني

فيما سجل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى مستوى 157 جنيهاً، وهو نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وبقي سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان عند 1829.7 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و1849.69 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.

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سعر الدولار في السودان الثلاثاء11 أكتوبر 2022

وضمن مقالنا سعر الدولار في السودان الثلاثاء11 أكتوبر 2022-أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني وخاصة الدولار الذي يشهد ارتفاعاً في قيمته خاصة بعد رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي.