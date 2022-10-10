سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الليرة السورية خلال التعاملات الصباحية الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وقفز سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4890 ليرة للشراء و4920 ليرة للبيع مقابل 4860 ليرة للشراء و4900 ليرة للبيع أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية إلى 4743 ليرة للشراء و4777 ليرة للبيع، مقابل 4729 ليرة للشراء و4773 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

كما قفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 5411 ليرة للشراء و5454 ليرة للبيع، مقابل 5379 ليرة للشراء و5433 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1300 ليرة للشراء و1311 ليرة للبيع، مقابل 1291 ليرة للشراء و1305 ليرات للبيع أمس.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1328 ليرة للشراء و1340 ليرة للبيع، مقابل 1320 ليرة للشراء و1334 ليرة للبيع أمس.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 15761 ليرة للشراء و15883 ليرة للبيع، مقابل 15678 ليرة للشراء و15832 ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء11/10/2022م.