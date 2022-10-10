بالصور قناة الميادين تسلم القائد النخالة "درع الأبطال" تيمنًا بأبطال انتزاع الحرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:00 م
10 أكتوبر 2022
صورة واتساب بتاريخ 1444-03-14 في 22.47.52.jpg
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سلمت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الإثنين10/10/2022م، خلال برنامج "حوار خاص" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة درعاً تيمنًا بأبطال انتزاع الحرية.

وسلم غسان بن جدو مدير قناة الميادين الفضائية الدرع للقائد النخالة، الذي أدار الحوار معه خلال لقائه عبر شاشة الميادين.

بدوره، أعرب القائد النخالة عن شكره وتقديره لقناة الميادين، مؤكداً أن الميادين تستحق أن تكون قناة المقاومة الأولي.

ولمتابعة تفاصيل اللقاء كاملاً من خلال الرابط التالي : هنــــــــــا

وفيما يلي صور حصرية وخاصة بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لدرع الأبطال الذى تسلمه القائد النخالة:

صورة واتساب بتاريخ 1444-03-14 في 22.47.52.jpg
صورة واتساب بتاريخ 1444-03-14 في 22.48.21.jpg
 

 

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