القائد النخالة : التقيت بالرئيس السوري  وتناولت معه عودة العلاقات بين دمشق وحركة "حماس"

كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة انه التقى منفرداً بالرئيس السوري بشار الأسد بعد معركة "وحدة السّاحات" وتناول عودة العلاقات بين دمشق وحركة "حماس"

وكشف القائد النخالة في لقاء عبر قناة الميادين مساء اليوم الأثنين انه لمس تأييداً كبيراً للمقاومة وفلسطين خلال حديثه مع الرئيس بشار الأسد.

وأضاف :" ما لدي من معلومات أنّ وفد "حماس" الذي سيزور دمشق سيكون ضمن وفد فلسطيني من الفصائل الفلسطينية .

وكان مصدر في حركة "حماس" كشف قبل أيام أن وفدا من الحركة يعتزم إجراء زيارة إلى سوريا في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

و قال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "وفداً من الحركة سيزور سوريا خلال الشهر الجاري، في خطوة لتطوير العلاقات مع دمشق".

وأوضح المصدر أن "الزيارة ستتم بعد انتهاء مباحثات المصالحة الفلسطينية التي تستضيفها الجزائر في 10 أكتوبر الجاري"، دون مزيد من التفاصيل.

أعلنت حماس في 15 سبتمبر الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع سوريا.

وقالت الحركة في بيان حينها: "تؤكد الحركة على مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة" مع دمشق.

وذكرت أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وأضاف البيان: "نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".