بايدن: بوتين لا يمزح بشأن استخدام السلاح النووي

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وقال بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك: "بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي وما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بأرمغدون".

وأضاف:" لم نواجه احتمال حدوث أبو كاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية".

ودعا بايدن روسيا لانهاء حربها على أوكرانيا، قائلاً:" نجدد دعوتنا لروسيا إلى إنهاء هذا العدوان غير المبرر على الفور وسحب قواتها من أوكرانيا".

وعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسى، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف

وكان انفجار دوى السبت الماضي، على جسر القرم، حيث انفجرت شاحنة مفخخة واشتعلت النيران في 7 خزانات وقود بقطار يسير بجوار الجسر، ما أدى إلى انهيار قسمين من جسر القرم ولم تتضرر دعائمه.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم، الذي وقع السبت.، ووصف بوتين، تفجير جسر القرم بانه عمل إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الهامة للغاية لروسيا الاتحادية.