عائلة الشيباني تطالب بالإفراج عن نجلها المعتقل لدى السلطة

طالبت عائلة المعتقل السياسي مصطفى شحادة الشيباني (40 عامًا) أحد كوادر الجهاد الإسلامي من بلدة عرابة بمحافظة جنين؛ بضرورة الإفراج الفوري عن نجلها من سجون المخابرات التابعة للسلطة، والمعتقل منذ 4 أيام.

وقالت العائلة في مقابلة خاصة :" إنها تحمَّل مخابرات السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها في ظل تردي حالته الصحية نتيجة إصابته بالعديد من الأمراض والتي قد ينتج عنها أي مكروه له".

يذكر أن الأسير الشيباني هو أسير محرر أمضى 8 أعوام في سجون الاحتلال وكان جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة اعتقله بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة بتاريخ 7 أكتوبر الحالي.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.