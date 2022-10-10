بث مباشر مباراة الهلال والشباب الآن على SSC بدون تقطيع HD اليوم .. مشاهدة مباراة الشباب والهلال مباشر

بث مباشر مباراة الهلال والشباب الآن على قناة SSC الرياضية بدون تقطيع اليوم الاثنين الموافق 10-10-2022 حيث يتمكن كافة المتابعين للدوري السعودي الممتاز من مشاهدة هذه المباراة الهامة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الحالي 2022-2023 وستقام المباراة النارية اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض وقد سارع فريق فلسطين اليوم في التركيز أكثر على الجهود التي من خلالها يتعرف الجمهور السعودي والخليجي على تفاصيل المباراة التي يحرص من خلالها الفريقين العريقين على مدار التاريخ إلى تحقيق الانتصار والفوز كما وضعنا لكم في هذه المقالة تردد القناة الناقلة التي تبثها بجودة عالية أي بتقنية HD بدون توقف .

وحاليًا بات بإمكان الجميع بعد الوصول إلى هذه المقالة الوصول إلى رابط بث مباشر مباراة الهلال والشباب الآن على قناة SSC الرياضية HD كما أن فريق الموقع قام بوضع التشكيلة الرئيسية لكلاهما والتي من خلالها سيتواجهان مع بعضهما البعض وهما يحرصان كل الحرص على التغلب والفوز بتسجيل عدد من الأهداف بصورة أكبر وأكثر ويمكن لكم الآن وبكل سهولة تامة التعرف على طبيعتها بمجرد المواصلة في القراءة وهي التالي:

بث مباشر مباراة الهلال والشباب الآن اليوم الاثنين 10-10-2022

ونشير لكم في هذه الفقرة قبل التعرف على رابط المباراة البث المباشر إذ أن فريق الهلال في هذه المواجهة يتطلع إلى تحقيق الفوز من أجل القفز في ترتيب جدول الدوري السعودي 2022-203 إذ يحتل المركز الخامس المركز برصيد 13 نقطة وفارق هدف واحد فقط ، ويمكن لكم الآن وعبر هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــا مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر .

وبعد التعرف على رابط البث المباشر الخاص بمباراة الهلال والشباب فسوف تتعرفون الآن على تشكيلة الفريقين في الفقرات التالية بالإضافة إلى تردد قناة SSC التي تتميز في أنها تبث جميع مباريات الدوري السعودي الممتاز ودوريات أخرى منها المشفر ومنها المجاني ، فيما يلي التشكيلة .

بث مباشر مباراة الهلال والشباب على SSC

والآن سوف تتعرفون على تشكيلة فريق الهلال السعودي الذي سيواجه فيها نظيره الشباب ضمن منافسات الدوري المحلي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض والعاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وهي التالي: إذ يأتي في الهجوم اللاعب: ماريجا وفي خط الوسط: الجوير، الدوسري، كاريلو، إيجالو، ديلجادو أما في خط الدفاع: عبدالحميد، هيون سو، اليامي، البليهي وفي خط حراسة المرمى: المعيوف ، وفيما يلي تشكيلة الشباب .

مباراة الشباب والهلال السعودي مباشر اليوم

ونؤكد لكم إلى أن المعلق الرياضي الكبير مشاري القرني هو من سيعلق على مباراة الشباب والهلال بث مباشر حيث سيضفي جمالا على المباراة خلال الـ90 دقيقة في الشوطين الأول والثاني ، وفيما يلي تشكيلة فريق الشباب التي سيواجه فيها الهلال وهو التالي : إذ يأتي في خط الدفاع كل من: الصقور، سانتوس، الحربي، تمبكتي وفي خط الوسط كل من بانيجا، جوانكا، بوبندزا، كريتشوفياك أما في خط الهجوم اللاعبين: باهبري، مينا وأخير في حراسة المرمى يأتي الحارس: سيونج جيو

الشباب على أعتاب معادلة رقم قياسي جديد 💪



الانتصار في 7 مباريات متتالية لم يفعلها في دوري المحترفين سوى الهلال والاتحاد ✅



هل يستطيع الشباب تحقيق ذلك مساء اليوم ؟ pic.twitter.com/0k4YV51PsH — دوري روشن السعودي (@SPL) October 10, 2022

قناة SCC لمشاهدة مباراة الهلال والشباب مباشر

إليكم تردد قناة SCC لمشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر وهو التالي: التردد: 12418.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا كل الحرص الشديد على وضع رابط بث مباشر مباراة الهلال والشباب الآن على قناة SSC الرياضية اليوم الاثنين الموافق 10-10-2022 بدون تقطيع او تشويش نشير إلى أن فريق الشباب قبل مواجهة الليلة يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري بـ18 نقطة في ست مباريات فاز فيها جميعا لهذا يدخل هذه المنافسة بمعنوية عالية .