واشنطن تدعو مواطنيها بمغادرة أوكرانيا على الفور

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة الأراضي الاوكرانية على الفور، في وقت كثف فيه الجيش الروسي ضرباته الدقيقة على العاصمة كييف.

وذكرت السفارة الامريكية، في بيان لها: إن الضربات الروسية المستمرة على أوكرانيا تستدعي المواطنين الأمريكيين اليوم الاثنين إلى "الاحتماء في مكانهم ومغادرة البلاد عبر النقل البري المتاحة.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX