واشنطن تدعو مواطنيها بمغادرة أوكرانيا على الفور

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:03 م
10 أكتوبر 2022
واشنطن تدعو مواطنيها بمغادرة أوكرانيا على الفور
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة الأراضي الاوكرانية على الفور، في وقت كثف فيه الجيش الروسي ضرباته الدقيقة على العاصمة كييف.

وذكرت السفارة الامريكية، في بيان لها: إن الضربات الروسية المستمرة على أوكرانيا تستدعي  المواطنين الأمريكيين اليوم الاثنين إلى "الاحتماء في مكانهم ومغادرة البلاد عبر النقل البري المتاحة.

ووجهت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا منها كييف، ردًا على تفجير جسر القرم.

 

 

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