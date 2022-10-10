غزة.. الحكم بالإعدام على تاجر مخدرات

أعلنت هيئة الجنايات الكبرى، اليوم الاثنين، أن الهيئة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لتاجر مخدرات يدعى (ع/ص).

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن التاجر المحكوم عليه بالإعدام شنقًا حتى الموت جاء لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود، استنادًا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.

يذكر أنّ المتهم حاز على مواد مخدرة من نوع حشيش وحبوب سعادة بقصد الاتجار حيث ضُبط بحيازته العديد من المواد المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وإضافة إلى تسجيل العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة بحقه سابقًا لثبوت قيامه بجلب المخدرات من دول أخرى مصر وتركيا وغيرها، وتروجيها وبيعها في قطاع غزة بهدف اغراقه بهذه السموم والآفات الخطيرة.

وإشارة لذلك يذكر بأنه الحكم الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد أحد تجار المخدرات لدى هيئة الجنايات الكبرى، وذلك لتحقيق الردع العام ضد مروجي المخدرات، وسلامة الأمن في المجتمع والحفاظ على النسيج الفلسطيني.