الجبهة الديمقراطية تكشف عن مبادرتها في "حوار الجزائر" لتحقيق المصالحة الوطنية

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير)، اليوم الاثنين، تفاصيل مبادرة تقدمت بها لـ"حوار الجزائر"، المقرر أن ينطلق اليوم، لتحقيق الوحدة الفلسطينية.

وتتضمن المبادرة، التي حصلت عليها "قدس برس" ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بمسار التمثيل الشامل، وضمان الشراكة الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وثالثا، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

وأشارت "الجبهة"، إلى أن المبادرة تتضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم كفاءات من مختلف القوى السياسية الفاعلة والراغبة في ذلك، إلى جانب شخصيات مستقلة، ويقوم برنامجها على قرارات الإجماع الوطني".

ونصت المبادرة أيضا، على "تشكيل قوة أمنية مؤقتة، يتفق عليها بالأسماء، تتولى تأمين المعابر والمقرات الحكومية في قطاع غزة، لحين تشكيل القوة الأمنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات المصالحة".

وبدأت وفود الفصائل الفلسطينية بالوصول إلى الجزائر، أمس الأول السبت، للمشاركة في الحوار الوطني، الذي ينطلق بين 10- 12 تشرين أول/أكتوبر الحالي، في محاولة للوصول إلى اتفاق مصالحة يحقق الوحدة الوطنية، برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ويأتي الحوار الذي يشارك فيه ممثلون عن 14 فصيلا فلسطينيا، لاستكمال الجهود الجزائرية في إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية.