القيادي عدنان: إحراقُ المصحف عدوانٌ خطير يُوْجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحرر خضر عدنان اليوم الاثنين 10/10/2022، أن إحراق المصحف الشريف على أيدي متطرفين صهاينة في البلدة القديمة بالخليل هو عدوان يستهدف ديننا الحنيف ورسالة نبينا الخالدة وتصعيد خطير في سياق العدوان على المقدسات، واقتحام المسجد الأقصى.

وأوضح القيادي المحرر عدنان، تعقيبًا على إحراق مستوطنين للمصحف الشريف في الخليل، أن إحراق المصحف الشريف تتوجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها في مناطق التماس مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه ردًا على جريمة إحراق المصحف الشريف، واستهداف مقدساتنا وعقيدتنا.

واستنكر الألسنة المتشدقة بحرية العبادة والتي لا يسمع صوتها أمام هذه الجريمة التي تستهدف أسمى الأديان والرسالات، وندعو إلى وقفة مسؤولة من علماء المسلمين أمام هذه الجريمة.

واستذكر في هذا الموقف القائد الشهيد لؤي السعدي الذي أذاق الاحتلال من بأسه في سجن مجدو الصهيوني انتقامًا لإحراق المصحف الشريف.

وأقدم مستوطنون على حرق نسخ من القرآن الكريم في الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري: مستوطنون يحرقون نسخاً من القرآن ويلقونها في حاوية النفايات قرب مسجد قيطون في البلدة القديمة في الخليل.

وتأتي خطوات المستوطنين الاستفزازية في تصعيد يمارسه المستوطنون وقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث تتفاقم الاعتداءات بحقهم.