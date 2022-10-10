الاحتلال يُبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

أفادت مصادر مقدسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال أبعدت ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لفترات تتراوح بين أسبوع وأربعة أشهر.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال أبعدت الشاب المقدسي محمد البكري عن المسجد الأقصى مدة أربعة أشهر، والمرابط إسماعيل شويكي مدة أسبوع قابل للتجديد.

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت رئيس مفوضية كشافة القدس ماهر محيسن، من بلدة العيسوية، عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال، تواصل حملة إبعادها للفلسطينيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، في مقابل تسمح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه وتدنيس باحاته.

وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، صعدت قوات الاحتلال من إصدار قرارات الإبعاد، ورصد مركز معلومات وادي حلوة 68 قرارًا، منها 8 قرارات إبعاد عن مدينة القدس "4 منها بقرارات من المحاكم، 4 قرارات حسب قانون الطوارئ "قرارات عسكرية"، و 57 قرار إبعاد عن الأقصى، و3 قرارات إبعاد عن البلدة القديمة.