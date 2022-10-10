تفاصيل موعد صرف الدفعة الثانية مخصصات التنمية الاجتماعية ديسمبر 2022- يبحث الآلاف من الأسر الغزية التي تلقت الدفعة الأولى من مخصصات التنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، عن موعد صرف الدفعة الثانية مخصصات التنمية الاجتماعية ديسمبر 2022، خاصةً أن المخصصات التي تلقوها لم يستفيدوا منها، فالكثير كان لسداد الديون المتراكمة عليهم جراء أكثر من 22 شهراً لم يتلقوا فيها مخصصات الشؤون الاجتماعية لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية معرفة صرف الدفعة الثانية مخصصات التنمية الاجتماعية ديسمبر 2022

صرف الدفعة الثانية مخصصات التنمية الاجتماعية ديسمبر 2022

وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية في السادس من أكتوبر 2022، الماضي الدفعة الأولى من مخصصات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات الوطن، وقد صرفت كاملة كاملة لأول مرة منذ سنوات .

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة الدفعة الكاملة من برنامج التحويلات النقدية في كافة محافظات الوطن، حيث أن هذه الدفعة تشمل 111 ألفاً و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل، وأن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية "، مؤكداً على أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة.

وبشأن توزيع المبالغ المالية، أشار الوزير مجدلاني إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

سبب حجب 1142 أسرة من الدفعة الأولى لمخصصات التنمية الاجتماعية

بدوره، أوضح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، أن نحو 1142 أسرة ستحجب مؤقتًا من دفعة شيكات الشؤون الحالية.

وأفاد المفوض، أن سبب الحجب هو الاستفادة من مشروع المساعدة النقدية الحساسة للأطفال، التي ستصرف شهريًا لمدة 5 شهور وقيمتها تفوق الشيكات.

وأكد المفروض، أنه بعد الانتهاء من المشروع مباشرة سيتم إعادة قيدهم على برنامج التحويلات النقدية، للاستفادة من شيكات الشؤون كما كانوا في السابق.

وكشف المدهون عن أن وزارته ستصرف دفعتين من الشؤون هذا العام، الثانية في ديسمبر/ كانون أول، والتأخير لن يؤثر ذلك على الدفعة التي تليها".

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

ويستعد 80 ألفاً مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية من قطاع غزة، و35 الفاً من الضفة الغربية المحتلة، لصرف الدفعة الثانية من مخصصات ومستحقات الشؤون الاجتماعية، خاصةً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تسليمه الأموال لخزينة وزارة المالية التابعة للسلطة.

وسبق أن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن صرفها شيكات الشؤون لشهر 9 قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستتمكن من الصرف لما يقارب من 116 ألف مستفيد، بواقع حوالي 137 مليون شيكل".

ويقدم الاتحاد الأوروبي نحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها.

وعلى مدار العامين الماضيين، لم تسلم السلطة منتفعي الشؤون أي مستحقات الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية جراء عدم صرف المخصصات، للمطالبة بصرفها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.