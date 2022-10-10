كيف يمكن السفر لحضور كأس العالم في قطر 2022 ، تساؤل دارج بين عدد من المواطنين في العالم العربي والعالم أجمع لحضور كاس العالم وخاصة ان كاس العالم سيبدأ في الفترة الواقعة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، الا ان الاجراءات الوقائية وضعت العديد من القوانين لدخول قطر ووحضور كاس العالم في قطر 2022 ، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم العديد من التعليمات التي يجب معرفتها السفر لحضور كأس العالم في قطر 2022.

كيف يمكن السفر لحضور كأس العالم في قطر 2022

سيسمح لحاملي بطاقة "هيّا" الدخول إلى دولة قطر خلال تلك الفترة والبقاء في الدولة حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023، وذلك في إطار خطوات تستهدف ضبط الدخول إلى البلاد خلال البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضور قرابة المليون و200 ألف مشجع وفقا لأرقام رسمية.

وللراغبين في حضور منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط يمكنهم زيارة هذا الرابط للحصول على تفاصيل حول تذاكر المباريات، وأماكن الإقامة، وبطاقة هيّا الإلزامية لحضور المباريات.

كيف يمكن السفر لحضور كأس العالم في قطر 2022

يتعين على زوار قطر ان يكون من حاملي بطاقة هيّا خلال فترة البطولة، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصنين، الالتزام بعدد من التدابير، وتشمل تقديم شهادة تفيد بإجراء فحص "بي سي آر" (PCR) للكشف عن كوفيد-19(نتيجته سلبية) قبل موعد الرحلة بمدة لا تزيد على 48 ساعة.

وبخصوص موظفي شركة الطيران في مطار المغادرة، أو شهادة رسمية تفيد بإجراء الفحص السريع "أنتيجين" (نتيجته سلبية) قبل موعد السفر بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع الإشارة إلى عدم اعتماد الاختبار المنزلي، ويستثنى من إجراء اختبار كوفيد-19 الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

اجراءات طبية لحضور كأس العالم

لن يحتاج الزوار لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم الحاجة لإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل مغادرة البلاد، ولكن ينصح المسافرون بمراجعة متطلبات السفر إلى وجهاتهم، واتباع الإجراءات المطلوبة.

ويعد ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام في أنحاء البلاد، ويتعيّن على جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر تنزيل تطبيق "احتراز" (EHTERAZ) وتفعيله على هواتفهم الذكية عند الوصول إلى قطر، وينبغي أن تكون الحالة الصحية في تطبيق احتراز باللون الأخضر، ليتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة بالدولة، حيث تؤكد الحالة الصحية باللون الأخضر على التطبيق عدم الإصابة بكوفيد-19.