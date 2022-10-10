فئات مستثناة من قرار منع دخول قطر خلال كأس العالم في قطر 2022

فئات مستثناة من قرار منع دخول قطر مع قرب كاس العالم 2022 ، بعد قرار وزارة الداخلية القطرية تعلق الدخول للأراضي القطرية من اعتباراً من الأول من نوفمبر ، وحتى ال23 من ديسمبر ، وخاصة مع اقتراب بدا كأس العالم في قطر الذي يقام بين الفترة الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول ، وكالة "فلسطين اليوم" توضح للمتابعين وخاصة المهتمين للذهاب لقطر عن الفئات المستثناة من قرار منع دخول قطر 2022.



فئات مستثناة من قرار منع دخول قطر

وزارة الداخلية القطرية اعلنت عن تعليق دخول جميع الزوار إلى المنافذ البحرية والبرية والجوية اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تستأنف تأشيرات الزيارة اعتبارا من 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استثناء بعض الفئات من هذا القرار.

وعقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن ضوابط الدخول والخروج من وإلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية.





فئات مستثناة من قرار منع دخول قطر خلال كاس العالم قطر 2022

وكشفت وزارة الداخلية ان هناك 3 فئات مستثناة من قرار التعليق وهم :

الفئة الأولى : "المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية"،

الفئة الثانية : "حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل".

الفئة الثالثة: "الحالات الإنسانية" عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم.

ومن المقرر ان يبدأ كأس العالم في قطر 2022 يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث تستعد قطر لكاس العالم منذ سنوات ، وقامت بالعديد من التغيرات.