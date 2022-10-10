بينهم أسيرة: ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم العاشر من أكتوبر 2022، ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من القدس المحتلة/

الأسيرة إسراء جميل جعابيص من القدس المحتلة المعتقلة منذ عام 2015، وأمضت سبعة أعوام في سجون الاحتلال؛ بدعوى محاولتها تنفيذ عملية فدائية عند حاجز الزعيم بالقرب من مستوطنة "معالي أدوميم" بالقدس ومحاولة قتل شرطي صهيوني، وتقضي حكمًا بالسجن 11عامًا وتعويض شرطي صهيوني ب 20 ألف شيكل.

يشار إلى أن أسطوانة غاز انفجرت بحادث عرضي بسيارتها على بعد 500 متر من حاجز عسكري، وأسفرت عن إصابتها بحروق 50% من جسدها.

من قطاع غزة/

عميد أسرى القطاع؛ الأسير ضياء زكريا شاكر الفالوجي (47 عامًا) من مدينة خانيونس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 1992، وأمضى 30 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة قتل المستوطن ميتسا بن حاييم في مجمع غوش قطيف جنوب قطاع غزة.

والأسير جبر حسين جبر أبو عليا (63 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 13 عاما في سجون الاحتلال.