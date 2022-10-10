تدهور صحة الأسير المضرب جهاد شريتح

تدهورت صباح اليوم الاثنين 10/10/2022، الأوضاع الصحية للأسير جهاد موسى شريتح (28 عاماً) من سكان رام الله بالضفة المحتلة، وهو من ضمن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أن الأسير شريتح وضعه الصحي صعب، حيث يعاني تدهوراً كبيراً.

وكان شريتح بدأ يتقيأ الدم، وجرى نقله ف يوقت سابق إلى عيادة سجن عوفر".

ويواصل شريتح الإضراب عن الطعام، إلى جانب 49 أسيراً ومعتقلاً، وهو من بين الـ30 معتقلاً إدارياً الذين شرعوا بالإضراب منذ 15 يوماً، والتحق بهم، أمس الأحد، 20 أسيراً ومعتقلاً.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت شريتح في الثامن من أيار /مايو 2022، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر، وهو الاعتقال الثاني بحقّه منذ عام 2020.

وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى أنّ "أسرى سجن عوفر وعددهم نحو 900 أسير، قرروا تنفيذ إضراب عن الطعام ليوم واحد، إسناداً لرفاقهم الـ30 المضربين عن الطعام منذ 11 يوماً، رفضاً لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أنّ 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".