رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا اليوم الاثنين 10/10 أكتوبر 2022بالأسماء ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا اليوم الأثنين 10/10 اكتوبر 2022 بالأسماء ورقم الجلوس، يبحث الطلاب وأولياء الأمور في ليبيا عن نتيجة الثانوية العامة وخاصة انهم يعتبرونها مهمة في تحديد مصير ابنائهم ، ومستقبلهم للدخول للجامعات ، ليكون اليوم هو المفصلي الذي حددته الوزارة عبر حسابها الرسمي لإعلان النتيجة يوم الإثنين القادم 10/10 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الوزارة في منطقة الهاني، حيث سيعلن وزير التعليم موسى المقيرف من خلال مؤتمر النتائج ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم رابط للإعلان عن النتائج الثانوية العامة في ليبيا اليوم الأثنين 10/10 اكتوبر 2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا اليوم الأثنين 10/10 اكتوبر 2022 بالأسماء ورقم الجلوس





وفور اعلان وزير التعليم موسى المقيرف عن النتائج اليوم سيتم وضع الرابط للطلاب وذويهم للدخول عليه وتسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام للإطلاع على نتائجهم، قبل بداية العام الدراسي الذي تقرر أن يطلق يوم 2022/10/16 القادم في جميع المدارس ولجميع المراحل التعليمية.

وعن طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة في ليبيا اليوم 10/10 / 2022 ، لابد من اتباع الخطوات التالية :

أولاً : الدخول على رابط moe.gov.ly وهو رابط وزارة التربية الرسمي.

ثانياً : يمكن الدخول على رابط منظومة الامتحانات

ثالثاً : لابد من تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة رقم الجلوس والرقم الامتحاني وتحديد الشعبة التي تدرس بها علمي / أدبي.

والخطوة الاخيرة وهي الضغط على عرض النتيجة، اما ان يكون ناجحاً او راسب .

رابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا اليوم الأثنين 10/10 اكتوبر 2022 بالأسماء ورقم الجلوس

ويترقب اليوم الاثنين 10/10/2022 قرابة 113 ألف طالب وطالبة نتيجة الثانوية داخل ليبيا بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية نتيجة الثانوية العامة الليبية للطلاب اللبيين في خارج الدولة، والذين أدوا الامتحانات في 30 دولة أجنبية وكانت نسبة نجاحهم 75.61 % النسبة للشعبة الأدبية بلغت 85.19%، الشعبة العلمية.