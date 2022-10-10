رابط صفحة التسجيل لامتحان الثانوية العامة في الأردن- الامتحان التكميلي الاثنين10 أكتوبر 2022

رابط صفحة التسجيل لامتحان الثانوية العامة في الأردن- الامتحان التكميلي 2022.. بعد الانتهاء من الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة في الأردن، يسأل كثيرون عن رابط صفحة رابط صفحة التسجيل لامتحان الثانوية العامة في الأردن- الامتحان التكميلي 2022، خاصةً أن وزارة التربية والتعليم الأردني أعلنت عن بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة في الأردن- الامتحان التكميلي 2022، وهي الدورة التي يحرص الكثير من الطلاب على التسجيل فيها، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية رابط صفحة التسجيل لامتحان الثانوية العامة في الأردن- الامتحان التكميلي 2022..





موعد التسجيل للامتحان توجيهي التكميلي 2022

فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الأردني عن الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل للطلاب في امتحان الثانوية العامة التوجيهي الامتحان التكميلي 2022 هذا العام والخاص بالدورة التكميلية للعام الدراسي الحالي، وهي الدورة المقرر لها أن تنطلق خلال الفترة المقبلة بناءً على الموعد الرسمي المحدد من قبل الوزارة، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط التسجيل في الامتحان توجيهي التكميلي.





رابط التسجيل للامتحان التكميلي توجيهي الأردن

وقد كانت وزارة التربية والتعليم الاردنية قد نشرت منشور هام على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي جاء يتضمن رابط التسجيل للامتحان التكميلي توجيهي الأردن، وقد أوضحت الوزارة أن التسجيل من قبل الطلاب لامتحان شهادة الدراسة الثانوية من المقرر ان يتم خلال الفترة من يوم 5 من شهر أكتوبر، على ان تستمر عملية التسجيل من قبل الطلاب حتى يوم 20 شهر من شهر أكتوبر الحالي.

وفيما يلي رابط التسجيل للامتحان التكميلي توجيهي الأردن

وجاء بيان وزارة التربية والتعليم الأردني، يتضمن بداية تطبيق التسجيل في الامتحان التوجيهي التكميلي من جانب الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، وكذلك طلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام الدراسي 2017/2018 فما بعد”، وقد دعت الوزارة أن يتم التسجيل من جانب الطلاب الذين ينطبق عليهم كل هذه المعلومات إلى التسجيل.

كيفية التسجيل في رابط الامتحان التكميلي توجيهي الأردن

التسجيل لامتحان التكميلي2022، سيكون متاح لجميع من تقدم بطلب الاشتراك لامتحان التوجيهي لعام 2022، مع الطلاب غير المستكملين لمتطلبات النجاح، بالإضافة للطلاب الراغبين في رفع المعدل للخطط الدراسية للعام لدراسي 2017/2018 فما بعدها.





رسوم التسجيل في الامتحان التكميلي

يتم دفع رسوم التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم، سواء من خلال التطبيق، او من خلال الوكلاء المعتمدين.

على الطلاب غير الأردنين مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التابع لها، وأن يحضر معه صورتين حديثتين مطابقتين للوثيقه الشخصية مقاس 4X6 ، بعد الانتهاء من عمية التسجيل والدفع.

رسوم الاشتراك والتسجيل لجميع الطلاب المسجلين هي 20 ديناراً مضافا إليها 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقديم فيها + 5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها للمبحث المكون من ورقتين.