المرور بغزة: وفاة و5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الاثنين 10 أكتوبر 2022، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إحصائية المرور، أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة وفاة و5 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جرّاء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المسن (محمد محمد شهوان) 76 عاماً جراء صدمه أثناء قيادته دراجة هوائية من قبل مركبة من نوع "كيا" بمحافظة خانيونس، مشيرةً إلى أنه تم حجز السائق (أ. ز) 21 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.