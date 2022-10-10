راصد جوي يتوقع موعد سقوط الأمطار على الأراضي الفلسطينية

توقع الراصد الجوي يوسف أبو أسعد، مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية ، أن تتساقط الأمطار يوم الخميس القادم ، بعد انخفاض كبير سيطرأ على درجات الحرارة .

وبين أبو أسعد لـ"فلسطين اليوم" ان الأجواء خريفية ستكون يوم الخميس غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية.

وأشار إلى أن ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة اليوم الاثنين لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشار إلى الأجواء يوم الثلاثاء ستكون غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .