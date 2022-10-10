وزير الزارعة : شحنة خضروات لقطر والجوافة والأفوكادو للسوق الأوروبية الأسبوع القادم

كشف رياض العطاري وزير الزراعة اليوم الأثنين 10/10/2022 ، ان أول شحنة خضار جوية إلى قطر، انطلقت بالأمس تزن نحو 36 طناً انطلقت من مطار عليا بالأردن ، ضمن عقود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.

وتوقع الوزير العطاري خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان يتم الأسبوع القادم توزيع شحنة من الأفوكادو ، والجوافة للأسواق العربية والأوروبية ، معتبراً ان تصدير أول شحنة لقطر جاءت بالأساس من مرتكزات الزراعة وهو التسويق لدعم المزارع.

وأوضح الوزير ان المشكلة الدائمة التي تواجه الوزارة هي التسويق للأسواق العربية والأوروبية ، معرباً عن أمله ان يتم خلال الايام القادمة بالإضافة الى شحنة الجوافة والأفوكادو ان يتم تسويق الخيار والبندورة والجزر والفلفل .وأشار الى ان الوزارة تسعى أيضاً لتسويق الزيتون وزيت الزيتون للسوق الأوروبية وخاصة ان الإنتاج هذا العام يقدر بـ 100% .

اعتبر ان خطوة التصدير مثمرة وخاصة ان هناك عقود لـ6 دول أوروبية الايام القادمة وتمت كافة الاتفاقيات خلال شهرين فقط وهو زمن قياسي .