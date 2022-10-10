مصادر :حال التوصل إلى اتفاق بشأن حقل غاز غزة فإنه ستبدأ الخطوات لبدء استخراج الغاز

كشفت مصادر مطلعة النقاب لصحيفة الـ "الأيام" عن تقدّم في المحادثات بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين "CCC"، والشركة المصرية القابضة للغازات المصرية "إيجاس"، حول تطوير حقل غاز غزة.

وقالت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها: "تم التوقيع على مذكرة التفاهم قبل نحو عام، ومنذ ذلك الحين جرت محادثات تتقدم بشكل جيد، ولكن ما زال يتعين انتظار بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق".

وأضافت: "حال التوصل إلى اتفاق يتم الإعلان عنه، وسيتضمن كل التفاصيل بما فيها الأمور الفنية لاستخراج الغاز، وموعد بدء استخراجه".

وتابعت: "ما يمكننا قوله الآن: إن هناك تقدماً مهماً، ونأمل أن يكون هناك ما يمكن الإعلان عنه قريباً".

وأشارت إلى أنه "حال التوصل إلى اتفاق، فإن الشركة المصرية القابضة للغازات المصرية "إيجاس" ستبدأ الخطوات العملية لبدء استخراج الغاز، ومعروف أن هذه عملية تستغرق بعض الوقت".

وفي شهر شباط من العام الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في رام الله لتطوير حقل غزة مارين (Gaza Marine)، وهو حقل غاز طبيعي قبالة ساحل قطاع غزة.

وفي حينه، تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز "غزة مارين"، والمتمثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية "CCC"، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وقال بيان فلسطيني - مصري مشترك: إن المذكرة تهدف "إلى التعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة".

وأكد الجانبان على أن "تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز، ما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة".

ونفت المصادر ما روّجته بعض الجهات الإسرائيلية عن أنه سيتم بيع الغاز لإسرائيل.

وقالت: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلاً، ولم يجرِ بحث هذا الأمر".

ولدى توقيع مذكرة التفاهم، في شباط من العام الماضي، أكد د. محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، على أن "الصندوق الذي يعد الشريك الأساسي في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر، سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني".