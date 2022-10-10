الذكرى السابعة لاستشهاد المجاهد إبراهيم عوض

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 13 إبريل عام 1988م، كانت بلدة بيت أمر شمال الخليل على موعد مع فارسها إبراهيم أحمد عوض لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد: التحق فارسنا إبراهيم بصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغر سنه، حيث شارك إخوانه في التصدي لقوات الاحتلال من خلال رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وقد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال لمدة ستة أشهر.

شهيدًا على طريق القدس: بتاريخ 8 أكتوبر عام 2015م وأثناء مشاركة فارسنا إبراهيم في المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، قام قناص صهيوني حاقد بإطلاق رصاصه تجاهه فأصيب برصاصة في رأسه ليرقد على أسرة المستشفى وبتاريخ 10 أكتوبر فاضت الروح إلى بارئها ليرتقي شهيدًا على طريق القدس ملبيًا نداء الواجب ومحققًا حلمه بالشهادة.