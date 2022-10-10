"عرين الأسود" لمنفذ عملية شعفاط: الدم بجنين يُقابله الدم بالقدس أنت منّا ونحن منك

وجهت مجموعات عرين الأسود في الضفة المحتلة، صباح اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، رسالة إلى منذ عملية حاجز "شعفاط" في القدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل مجندة "إسرائيلية"، وإصابة اثنين آخرين.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة:-

مجموعات عرين الأسود في بيان لها:

رسالة إلى قعقاع القدس منفذ عملية شعفاط، أيها البطل يا من لبيت نداء الله وسمعت صرخة أخت الرجال التي تم الاعتداء عليها بالقدس يامن ثأرت لشهداء جنين ونابلس ورام الله وطوباس وقلقيلية يا أيها المعتصم في هذا الزمان كم نتمنى أن تقرأ رسالة إخوانك المجاهدين في عرين الأسود الذين يقولون والله أرواحنا تبذل فداك ورخيصة أمامك أي عظمة هذه وأي كبرياء وأي ثقة حق لنا أن نتغنى بك وقفت وقفة صاحب الأرض رأيناهم كيف يتساقطون أمامك عاجزين أمام هول القوة وهول الرهبة التي فرضتها عليهم انك اعدت لنا كرامة أضاعها المتخاذلون وفرضت عليهم مُعادلتك

الدم بجنين يقابله الدم بالقدس نقول لك أخانا بالله أنت منا ونحن منك أنت منا ونحن منك نجاك الله لأننا بحاجة لك ولأمثالك وبإذن الله قريبا نلتقي على الأرض أو عند مليك مقتدر في جنات ونهر.

إننا في مجموعة عرين الأسود نناشد المواطنين الكرام بالله عدم تداول صورة البطل منفذ عملية شعفاط أما انت يا اخانا نعاهدك بالله أن هذا دربا سلكته وسلكناه لن نصل به الا لأحدى الحسنيين نصر مبين أو شهادة بإذن الله ونقسم بالله العظيم لأبناء شعبنا غير الدم بالدم والإعدام بالإعدام.