أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 10-10-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين عن أسعار الدولار في سوريا، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 10-10-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

استقرار سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم أمام الليرة السورية خلال التعاملات الصباحية، الإثنين 10-10- 2022، في السوق السوداء.

وتمكنت الليرة السورية من الصمود خلال تعاملات اليوم بعد أن شهدت خسائر خلال تعاملات أمس مع استمرار الحالة الضبابية للاقتصاد السوري.





سعـــر الــدولار اليــوم في ســوريا

ظل سعر الدولار اليوم في سوريا ثابتا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4820 ليرة للشراء و4850 ليرة للبيع وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس بحسب منصة " sp-today " لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والاسترليني في سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية 4690 ليرة للشراء و4724 ليرة للبيع.

في حين هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 5339 ليرة للشراء و5382 ليرة للبيع مقابل 5380 ليرة للشراء و5424 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.





سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1281 ليرة للشراء و1292 ليرة للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1309 ليرة للشراء و1321 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 15549 ليرة للشراء و15670 ليرة للبيع.