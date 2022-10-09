أسعار الذهب في لبنان اليوم الإثنين 10-10-2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في لبنان، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في لبنان اليوم الإثنين 10-10-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

استقرت أسعار الذهب في لبنان

استقرت أسعار الذهب في لبنان، صباح اليوم الإثنين 10-10-20222، وسط ترقب لما سيشهد الذهب عالميا بداية تعاملات الأسبوع.

وغالبا ما تشهد أسواق الذهب محليا استقرارا خلال تعاملات يومي السبت والأحد تزامنا مع عطلة أسواق الذهب العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في لبنان

استقر سعر الذهب عيار 24 في لبنان صباح اليوم عند مستوى 82.939 ألف ليرة (54.53 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله بنهاية تعاملات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم نحو 72.574 ألف ليرة (47.72 دولار)، أي أنه لم يشهد أي تغير عن نهاية تداولات أمس.

وظل سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 62.206 ألف ليرة (40.90 دولار) ولم يتغير عن بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

كما سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان 2.579 مليون ليرة (1696 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 580.590 ألف ليرة (381.75 دولار).





سعر الذهب عالميا

ومع نهاية تعاملات الأسبوع تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضية لتصل إلى 1709.30 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية مع إقفال الجمعة - نهاية الأسبوع- 0.6% إلى 1700.03 دولار للأوقية (الأونصة).