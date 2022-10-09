بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

تنطلق مباراة برشلونة ضد نظيره سيلتا فيغو مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، ملعب سبوتيفي كامب نو مباراة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2022-2023.

ويطمح البلوجرانا إلى مواصلة صدارة ترتيب الدوري الإسباني ضد غريمه ريال مدريد، رغم أنه كان بفارق الأهداف، حيث استغل برشلونة تعثر ريال مدريد في الجولة الماضية وتصدر جدول الدوري، بعد فوزه في الجولة الأخيرة مع هدف نظيف على ريال مايوركا بواسطة نجمه روبرت ليفاندوفسكي.

من ناحية أخرى، يسعى سيلتا فيجو إلى مواصلة طريق الانتصارات بعد فوزه في المباراة الأخيرة على ريال بيتيس 1-0، حيث يحتل المركز 11 برصيد 10 نقاط.

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