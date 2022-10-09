الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالبلدة القديمة في الخليل

شددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة، وأغلقت عدداً من شوارعها.

وقال الناشط عارف جابر: إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية المؤدية إلى أحياء البلدة القديمة، فيما منعت المواطنين ومركباتهم من المرور عبر الشوارع الرئيسية المؤدية إلى إحياء: واد النصارى، وواد الحصين، وحارة جابر.

وأضاف جابر، أن عشرات المستوطنين أغلقوا عددا من الشوارع شرق المدينة، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على مركبات المواطنين.