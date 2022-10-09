بالصور أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على ليفربول

استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2.

ويُشار إلى أن المباراة جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال، ضمن الجولة العاشرة من البريميرليج.

وشهدت الدقيقة الأولى من المباراة، تسجيل البرازيلي جابرييل مارتينيلي لهدف تقدم أرسنال في اللقاء.

وفي الدقيقة 34، نجح الأوروجواياني داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل لمصلحة ليفربول.

وقبل نهاية الشوط الأول، استعاد أرسنال المبادرة، وسجل هدف التقدم الثاني بواسطة بوكايو ساكا.

ليفربول رفض الاستسلام، وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف تعادل فريقه في الدقيقة 55.

عاد أرسنال للتقدم في النتيجة مجددا، عبر ركلة جزاء نفذها ساكا بنجاح في الدقيقة 76، ليضيف الهدف الشخصي الثاني له بالمباراة.

وكانت شهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث اتهمت جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكم مايكل أوليفر بعدم الحيادية في اللقاء.





وبتلك النتيجة، احتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي تراجع للوصافة.

على الجانب الآخر، توقف رصيد ليفربول عند 10 نقاط بالمرتبة العاشرة، ليصبح بعيدا للغاية عن صراع اللقب.

فضلا عن ذلك، نجح أرسنال في فك العقدة أمام غريمه ليفربول حيث لم يتمكن الفريق قبل مباراة اليوم من تحقيق الفوز على "الريدز" في آخر خمس مباريات، حيث هزم في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.











