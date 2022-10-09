تعليق الدوام غداً بمدارس شعفاط في القدس

أعلن مجلس أولياء أمور الطلبة بمخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، عن تعليق الدوام غداً الاثنين في مدارس المخيم، بسبب الأحداث الجارية ومواصلة الاقتحامات والاعتقالات في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأنه منذ ساعات طويلة لا يتوقف الاحتلال عن إغراق مخيم شعفاط بقنابل الغاز.

هذا ولقيت مجندة "إسرائيلية"، مساء أمس السبت، مصرعها متأثرة بجروحها وأصيب اثنان آخران في عملية إطلاق النار على حاجز مخيم" شعفاط" في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إن منفذ عملية حاجز شعفاط أطلق 8 رصاصات من نقطة صفر وتوقف بعد أن تعطل سلاحه، ويتوقع إقالة عدد من الضباط والجنود الذين كانوا في مكان الحدث".