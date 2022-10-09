الأرسنال ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

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الأرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2.

المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال، ضمن الجولة العاشرة من البريميرليج.





أهداف المباراة

وشهدت الدقيقة الأولى من المباراة، تسجيل البرازيلي جابرييل مارتينيلي لهدف تقدم أرسنال في اللقاء.

وفي الدقيقة 34، نجح الأوروجواياني داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل لمصلحة ليفربول.

وقبل نهاية الشوط الأول، استعاد أرسنال المبادرة، وسجل هدف التقدم الثاني بواسطة بوكايو ساكا.

ليفربول رفض الاستسلام، وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف تعادل فريقه في الدقيقة 55.

عاد أرسنال للتقدم في النتيجة مجددا، عبر ركلة جزاء نفذها ساكا بنجاح في الدقيقة 76، ليضيف الهدف الشخصي الثاني له بالمباراة.





اتهامات للحكم بعدم الحيادية

وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حسث اتهمت جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكم مايكل أوليفر بعدم الحيادية في اللقاء.

وبتلك النتيجة، احتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي تراجع للوصافة.

على الجانب الآخر، توقف رصيد ليفربول عند 10 نقاط بالمرتبة العاشرة، ليصبح بعيدا للغاية عن صراع اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

- أرسنال - 24 نقطة

- مانشستر سيتي - 23 نقطة

- توتنهام - 20 نقطة

- تشيلسي - 16 نقطة

- نيوكاسل - 14 نقطة