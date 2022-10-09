مقاومون يستهدفون بعبوة متفجرة حاجز الجلمة شمال جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، حاجز الجلمة "الإسرائيلي"، شمال جنين في الضفة المحتلة، بعبوة متفجرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار، ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.

ويُشار إلى أنه يقوم مقاومون من "كتيبة جنين" بعمليات إطلاق نار بشكل شبه يومي تجاه حواجز جيش الاحتلال في مدينة جنين ما يوقع في صفوفهم الإصابات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.