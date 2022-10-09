زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين بالرصاص والقذائف جنوب القطاع

أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، قذائفها المدفعية وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة قبالة سواحل بحر خان يونس ورفح أطلقت قذائف مدفعية وفتحت نيران أسلحتها بشكل عشوائي تجاه الصيادين، ومنعتهم من مواصلة عملية الصيد وأجبرتهم على المغادرة، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل ممنهج الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.