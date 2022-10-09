بالفيديو كيف ظهر هالاند في كرة القدم الأمريكية!؟

تخطى توهج النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي حدود الدوري الإنجليزي الممتاز، ليظهر في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وكان انضم هالاند إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الألماني.

وحظي مهاجم مان سيتي بانطلاقة مذهلة، حيث وصل الآن إلى 20 هدفا في كل المسابقات، بما فيها 3 "هاتريك" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع هالاند على صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 15 هدفا من 9 مباريات، ليدخل صاحب الـ22 عاما التاريخ من أوسع الأبواب.

تألق هالاند امتد إلى الولايات المتحدة، ليظهر احتفاله الشهير بأهدافه في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

احتفال هالاند الشهير بأهدافه يتضمن جلوسه على أرض الملعب، مع لمس إبهامه بأصابعه وإغماض عينيه، كما لو كان في وضع التأمل أو "اليوجا".

وأعاد الأمريكي ألين لازارد لاعب فريق جرين باي باكرز، احتفال هالاند، حيث حرص على محاكاته رفقة زملائه، بعد تسجيله إحدى النقاط مع فريقه.

وقام الحساب الرسمي لبطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في نسخته البريطانية بنشر فيديو الاحتفال معلقا عليه بقوله: "سجل واحتفل مثل هالاند".

الجدير بالذكر أن هالاند بانطلاقته مع مان سيتي، أصبح يمتلك أفضل نسبة تهديف في تاريخ البريميرليج حتى الآن، بمعدل هدف وحيد كل 48 دقيقة.