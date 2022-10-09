تحذير من انتشار سريع للكوليرا في لبنان

حذر وزير لبناني من خطر انتشار الكوليرا، بعد أن أعلنت البلاد تسجيل أول حالة الخميس الماضي، على نحو مفاجئ.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في لبنان الخميس الماضي عن تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993، لمريض من محافظة عكار، مشيرة إلى أن حالته "مستقرة".

لكن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض حذر اليوم الأحد من خطر تفش سريع للوباء، فيما يحذر المراقبون من تفش آخر للفراغ الذي سيحتل كامل المشهد اللبناني بنهاية الشهر مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.

وفي ضوء الخطر المتزايد، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وزراء الصحة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة والزراعة إلى اجتماع؛ لمتابعة ملف الإصابات بالكوليرا.

وأكدت رئاسة الحكومة اللبنانية - في بيان اليوم الأحد، أن ميقاتي تابع مع وزير الصحة ملف الإصابات بفيروس الكوليرا التي تم تسجيلها، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة المصابين والحد من انتشار الوباء.