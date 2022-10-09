وفد "الجهاد" يصل الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

أكد مصدر مسؤول، أن وفد حركة الجهاد الاسلامي وصل مساء اليوم الاحد الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي سينعقد بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد المصدر الفلسطيني لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وفد الجهاد برئاسة د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي وبعضوية د. أنور أبو طه عضو المكتب السياسي والقيادي في الحركة أحمد المدلل ومسؤول الحركة في لبنان ابو حسان عطايا.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أنه في الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان "تبون" قد جمع في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، والوفدين المرافقين لهما، على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر.