بالفيديو أهداف مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

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أهداف مباراة أرسنال وليفربول

ونستعرض لكم في الفيديو التالي أهداف مباراة أرسنال وضيفه ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكانت جمعت المباراة الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال، ضمن الجولة العاشرة من البريميرليج.

وشهدت الدقيقة الأولى من المباراة، تسجيل البرازيلي جابرييل مارتينيلي لهدف تقدم أرسنال في اللقاء.