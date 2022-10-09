رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الزمالك اليوم قناة اون سبورت، مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي، ستكون المباراة الثانية لهذا اليوم على الصعيد العربي، اذا ستكون مباراة الزمالك ضد فلامبو دو سونتر البوروندي في دوري ابطال افريقيا والتي تقام عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث يلتقي نادي الزمالك اليوم الأحد 9 أكتوبر لـ لقاء فريق فلامبو دو سونتر البوروندي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة اون تايم سبورت، وذلك تماشياً مع علميات البحث المستمرة والمتواصلة عبر محرك البحث قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى كون هذه المباراة ستكون ذات قوة واثارة في مجرياتها وفق العديد من وسائل الإعلام المصرية.

بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ومباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي في دوري ابطال افريقيا ستكون اختبارا جديدا لنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حين يحل ضيفا على فلامبو بطل بوروندي، مساء اليوم الأحد، بستاد برج العرب في الإسكندرية، في ذهاب دور ال32 بالبطولة.

ولم يواجه الزمالك أي منافس من بوروندي منذ 15 عاما، كما أن فلامبو يعد ثالث فريق من بوروندي يواجه الزمالك عبر التاريخ، بدأت مواجهات الزمالك ضد فرق بوروندي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1985 بمواجهة "فيتال إو"، وخسر وقتها الزمالك في جولة الذهاب بنتيجة (0-1) في بوروندي.

مباراة اليوم! 🏹



الزمالك🆚 فلامبو دو سنتر

🏆 دوري أبطال إفريقيا

🗓️ 9 أكتوبر 2022

🕓 7:00 مساء

🏡 ستاد برج العرب#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/dy2TDyOYg3 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 8, 2022

مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر اليوم

وضمن مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الزمالك اليوم قناة اون سبورت، كان الزمالك فقد حسم التأهل في الإياب بفوز مثير بنتيجة (5-2) أمام فلامبو دو سونتر البوروندي، عندما سجل جمال عبد الحميد "هاتريك" بخلاف أشرف قاسم وطارق يحيى.

ولعب الزمالك في نسخة دوري الأبطال عام 1986 في ربع النهائي أيضا ضد إنتر كلوب بطل بوروندي وخسر مواجهة الذهاب في بوروندي بنتيجة (0-1) ثم فاز في الإياب بالقاهرة بثلاثية، سجلها أيمن يونس وجمال عبد الحميد وطارق يحيى، ومقررا أن يلعب الزمالك ضد إيليت بطل بوروندي في كأس الاتحاد الأفريقي نسخة 1999 وتحديدا في الدور الأول ولكن إيليت انسحب من هذه المواجهة.





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مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

وفي مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الزمالك اليوم قناة اون سبورت، نلفت لكم أن المباراة الأخير بين الزمالك وفرق بوروندي كانت قبل 15 عاما وبالتحديد في الدور التمهيدي لدوري الأبطال عام 2007 أمام فيتال إو، ففازالزمالك في القاهرة بنتيجة (4-1) سجلها عمرو زكي وحازم إمام وطارق السيد ومصطفى جعفر،وتفوق الزمالك في بوروندي أيضا بنتيجة (1-0) عن طريق الموهوب حازم إمام، ولمشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي في دوري ابطال افريقيا هنـــــــا.

بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر

وفي مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الزمالك اليوم قناة اون سبورت، ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا عن الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ووستذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، والذي دائما ما تخصص استديو تحليلي لكافة مباريات افريقيا وخاصة الزمالك المصري والأهلي المصري في دوري أبطال أوروبا، ولتنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي في دوري أبطال افريقيا على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي في افريقيا

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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ومباراة الزمالك وفلامبو من المتوقع أن تشهد حالة من القوة والمنافسة العالية في مجرياتها واداء المباراة خاصة وأن الزمالك المصري يدخل مباراته أمام فلامبو دو سونتر البوروندي في افريقيا بتشكيل ينوى فيه تحقيق الفوز والثلاث نقاط، فبحسب العديد من وسائل الإعلام المصرية فأن الزمالك يدخل مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر ، في حراسة المرمى: محمد عواد، أما الدفاع: أحمد أبو الفتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش، حمزة المثلوثى "عمر جابر"، وخط الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور أحمد مصطفى زيزو، إبراهيما نداى، سيد عبد الله نيمار، والهجوم: سيف الدين الجزيرى

يذكر أن مشاهد مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال افريقيا بث مباشريحتفظ فيريرا بالعديد من الأوراق الرابحة، مثل سامسون أكينولا، وشيكابالا، وأوباما، عمر جابر، سيف جعفر، يوسف أسامة نبيه، محمد عبد الشافى على دكة البدلاء، ولمشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري ابطال افريقيا مباشر هنـــــا

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وفي اطار مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة االزمالك اليوم قناة اون سبورت، فقد صعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، فيما تأهل فريق فلامبو دي سنتر البوروندي لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1، زيواجه فريق الزمالك، فى السابعة من مساء الأحد، فريق فلامبو البوروندى باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك فلامبو دي سنتر البوروندي في دوري ابطال افريقيا هنـــــــــــــا

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رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو دو سونتر البوروندي بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة االزمالك اليوم قناة اون سبورت، وفي مشاهدة مباراة الزمالك فلامبو دي سنتر البوروندي سيسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

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لهذا ويشهد تشكيل الزمالك في مباراة اليوم ، ظهور بعض الصفقات الجديدة التى أبرمها الابيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وعلى رأسها الثلاثي عمر جابر وزكريا الوردي وابراهيما نداي.

ويعتمد فيريرا على حمزة المثلوثي في قلب الدفاع لتعويض غياب محمود حمدي "الونش"، كذلك يلعب محمد أشرف "روقا" في موقع الغائب إمام عاشور في وسط الملعب.