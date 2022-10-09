الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال يوم وتدمير مستودع لصواريخ HIMARS

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة، وتدمير مستودع في منطقة نيكولايف يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن ضربة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الروسية في منطقة نيكولايف أدت إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 61 مشاة الأوكراني، كان يحتوي على أكثر من مائتي قذيفة لراجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وكذلك راجمات الصواريخ "أوراغان".

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية: