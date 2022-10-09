الجهاد بغزة تستقبل وفدا من حماس مهنئا بالانطلاقة الجهادية

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمكتبها في قطاع غزة، اليوم الأحد، وفدا من دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس برئاسة الدكتور محمد المدهون، وزير الشباب والرياضة سابقا.

وقدم الوفد التهاني للحركة بمناسبة الذكرى ال35 للانطلاقة الجهادية، حيث كان في استقباله عضو المكتب السياسي للجهاد الأستاذ خالد البطش، وعدد من قيادات الحركة من بينهم الدكتور جميل عليان والشيخ خضر حبيب والمتحدث الإعلامي للحركة طارق سلمي.

وعبر الدكتور محمد المدهون عن إعجابة بالالتفاف الشعبي الواسع الذي شكل استفتاء على نهج حركة الجهاد خلال مهرجان انطلاقتها الذي أقامته يوم الخميس الماضي على أرض الكتيبة.

بدورها، ثمنت قيادة حركة الجهاد الإسلامي هذه الزيارة وأكدت بأنها ستبقى جنبا إلى جنب مع كل قوى المقاومة الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات.