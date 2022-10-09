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ومباراة ارسنال وليفربول، والتي ستقام عند الساعة ال7.30بتوقيت مكة المكرمة، ستكون على أرضية ملعب الإمارات في اطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، ووفق العديد من وسائل الإعلام الانجليزية فان مباراة ليفربول ارسنال ستحمل في اجوائه الاثارة والتشويق وستكون المباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي اليوم بث مباشر الاكثر قوة ومنافسة، لقوة التشكيل الذي سيدخل فيه ليفربول مباراته أمام ارسنال، وكذلك آرسنال، وبحسب شبكة "هو سكورد الرياضية فأن مباراة ليفربول وارسنال ستكون تشكيلية ليفربول فيها على النحو التالي :

تشكيلية ليفربول أمام ارسنال في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: أليسون.



الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.



الوسط: هندرسون - تياجو - دياز.



الهجوم: صلاح - نونيز - فيرمينو.

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ويلتقي فريق آرسنال مع ليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيدخل الجانرز مباراة اليوم دون محمد النني وسميث رو، بينما يفتقد ليفربول خدمات نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وكورتيس جونز وآرثر ميلو، وتوقعت وسائل الاعلام الانجليزية ان يدخل مباراة ارسنال وليفربول بتشيكل آرسنال: في حراسة المرمى: رامسديل، أما الدفاع: زينتشينكو - جابرييل - ساليبا - بن وايت، والوسط: تشاكا - توماس بارتي - أوديجارد، فيما خط الهجوم: مارتينيلي - جيسوس - ساكا.

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وفي اطار مقالنا رابط مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان يلا شوت- بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر، وقبل مباراة ليفربول وآرسنال قال مدرب ليفربول يورغن كلوب في تصريحات صحفية، كلى أمل أن يعود الفريق ونجمه المصري محمد صلاح إلى أفضل مستوى قريبا، وقال كلوب: "بالنسبة لصلاح، آمل أن يكون وضعه مثل الفريق، فنحن على وشك الانفجار".

وأضاف المدرب الألماني: "حتى عندما لا تكون أرقام صلاح التهديفية جنونية، فإن مساهماته في إحراز الأهداف تكون جيدة".

نعود بكم إلى عام 2021 عندما حققنا الفوز بثلاثية نظيفة أمام آرسنال.. استمتعوا بهذه اللقطات 🔴📽#آرسنال_ليفربول | @SCJohnsonpic.twitter.com/9uXOgERgAB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 8, 2022

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وتابع: "لا أحد يستطيع استيعاب مع يفعله هالاند.. إن ما يفعله جنوني، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ويجب ألا نقارنه بصلاح أو أي شخص حاليا".

وواصل: "مو يريد أن يسجل الأهداف دائمًا وبشغف، وإذا نظرت إليه بعد 20 عاما، سيكون بنفس الحال"، وأكمل: "أنا متأكد من أن مشجعي آرسنال سعداء للغاية بالموقف الذي يجدون أنفسهم فيه الآن".

وختم: "ربما يكون هناك تشابه مع الوقت الذي توليت فيه قيادة ليفربول، إن آرسنال فريق كبير وقد خضنا مباريات كبيرة ضدهم، والآن هم مستعدون للتقدم خطوة جديدة في المنافسة".

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بث مباشرة مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الانجليزي

ومشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال ستكون عن عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وخاصة قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق التونسي العملاق صاحب الصوت الجميل عصام الشوالي، ولتذكير ستكون مباراة ليفربول وآرسنال عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة، لهذا سيكون فيها البحث دائما متواصلة عبر محركات البحث بحثا عن مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر يلا شوت هنــــــــــــا

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ومشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال ستكون على ملعب الامارات معقل ارسنال، وستكون مباراة ارسنال وليفربول بتحكيم مايكل أوليفير،و مساعد حكم: ستيوارت بارت، ومساعد حكم: سيمون بينيت، والحكم رابع: أندي مادلي، فيما حكم فار: دارين إنجلاند، ومساعد فار: إدوارد سمارت، علما ان هذه المباراة هي مباراة الذهاب في المرحلة الأولي في الدوري الانجليزي، والذي يحتل ترتيبه حتي الان مانشستر سيتي بـ23نقطة، لهذا ستكون مباراة اليوم لفريق آرسنال امام ليفربول محطة فاصلة في مشوار الفريق الذي يقدم اداء عظيم وقوى منذ بداية الدوري الانجليزي 2022/2023م.

⏱ The countdown is underway…



Just four hours until kick-off 🔴⚪️#ARSLIV 🔜 pic.twitter.com/N8xw43d4I6 — Arsenal (@Arsenal) October 9, 2022

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ارسنال

وبحث مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر امام آرسنال سيكون قبل الدقائق المباراة هو الاكثر والأعلى عبر محرك قوقل، لهذا وضعنا لكم في مقالنا رابط مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان يلا شوت- بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت هنــــــــــــا